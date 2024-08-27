Волонтеры из Лосино-Петровского округа отправили гумпомощь жителям Курска

Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа

Представители «Волонтеров Подмосковья» и сотрудники молодежного центра «Движение» из Лосино-Петровского отправили гуманитарную помощь жителям Курской области. Активисты продолжат собирать посылки.

Жители, а также представители администрации и школ Лосино-Петровского городского округа собрали посылку для жителей Курска. В отправке помогли «Волонтеры Подмосковья» и специалисты центра «Движение».

Сбор помощи продолжится в доме № 6 на Октябрьской улице.

Также в округе запустили горячую линию для тех, кто приезжает в Лосино-Петровский из Курской области. Ее номер: (798-53) 35-64-78. По этому телефону эвакуированные жители могут оперативно получить консультацию и помощь.

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