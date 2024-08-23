Волонтеры из Лобни собрали гумпомощь детям Курской и Белгородской областей

Около 700 килограммов гуманитарной помощи собрали добровольцы городского округа Лобня для жителей приграничных районов Курской и Белгородской областей и новых регионов России. Волонтеры передали канцтовары и все необходимое для школы.

Сбор организовали в раках акции «Доброе дело. Нашим школьникам». Жителям Курской, Белгородской областей, а также новых регионов России отправили канцелярские товары для школьников и гуманитарную помощь. Посылки уже поступили на общий склад в Балашиху, скоро их отправят получателям.

В городском округе организовали четыре пункта приема помощи. Три работали с 16 по 22 августа, еще один 19 августа, в день проведения акции.

Груз помогали собирать не только жители Лобни, но и депутаты округа, общественники, волонтеры, представители бизнес-сообщества, спортсмены.

Специалисты центра помощи многодетным мамам «МногоМама Лобня» передали 150 килограммов продукции для нужд маленьких детей Курска: детское питание, памперсы, салфетки, бутылочки, средства гигиены, одежду.

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