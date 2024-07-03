Волонтеры из Лобни собрали более 100 килограммов макулатуры

В рамках экологической инициативы молодежное движение «Волонтеры Подмосковья» успешно реализовало акцию «Переработка». В ходе мероприятия участники собрали 101 килограмм макулатуры и более 150 пластиковых бутылок для последующей переработки.

Также в городском округе Лобня продолжаются работы по благоустройству. Так, на улице Маяковского приступили к покраске бордюров, на Центральной, 8 волонтеры помыли фасад здания, а на Чайковского, 23 проводится ремонт второго подъезда.

Напомним, что каждый день в городе также проводятся регулярные работы по уборке поверхностного мусора, мойке дорог, покосу травы, обрезке веток, аэрации газонов и раздаче воды в автобусах.

Эти мероприятия направлены на поддержание чистоты и порядка в городской среде, что способствует улучшению качества жизни граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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