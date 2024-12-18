Волонтеры из Лобни присоединятся к новогодним миссиям в Курской области

«Молодая гвардия» Подмосковья ищет добровольцев для участия в новогоднем лагере в Курской области и на новых территориях. Волонтерами могут стать и жители Лобни.

Лагерь будет работать на базе временного размещения в Курске. Его цель — поддержать детей и взрослых из прифронтовых регионов, подарив им праздник и атмосферу новогоднего чуда. В проект приглашаются аниматоры, творческие коллективы и все, кто хочет помочь людям, переживающим трудные времена.

Кроме того, с 15 декабря по 12 января формируется сводный отряд для работы в пунктах временного размещения и госпиталях. Участие возможно в две смены: с 15 по 29 декабря и с 29 декабря по 12 января.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.