Волонтеры из Лобни приняли участие в форуме «СВОи люди»

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В Ржеве завершилась смена «Молодой Гвардии» Московской области в рамках форума «СВОи люди». Лобню на мероприятии представили активисты местного отделения, которые прошли курс обучения и обмена опытом.

В ходе мероприятия участники изучили тактическую медицину и научились оказывать первую помощь в полевых условиях, а также обнаружили блиндаж времен Великой Отечественной войны.

В рамках «Проектного офиса» активисты разработали и приняли программу развития организации на ближайшие два года.

Среди спикеров смены были депутаты Государственной думы, лидеры мнений из Московской области, а также председатель Молодой Гвардии Антон Демидов.

Форум стал важной площадкой для обмена идеями и укрепления связей между молодежными активистами региона.

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