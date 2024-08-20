Волонтеры из Лобни приняли участие в форуме «СВОи люди»
В Ржеве завершилась смена «Молодой Гвардии» Московской области в рамках форума «СВОи люди». Лобню на мероприятии представили активисты местного отделения, которые прошли курс обучения и обмена опытом.
В ходе мероприятия участники изучили тактическую медицину и научились оказывать первую помощь в полевых условиях, а также обнаружили блиндаж времен Великой Отечественной войны.
В рамках «Проектного офиса» активисты разработали и приняли программу развития организации на ближайшие два года.
Среди спикеров смены были депутаты Государственной думы, лидеры мнений из Московской области, а также председатель Молодой Гвардии Антон Демидов.
Форум стал важной площадкой для обмена идеями и укрепления связей между молодежными активистами региона.
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