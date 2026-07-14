Волонтеры из Лобни помогли в организации форума «Все для победы!»

Форум движения «Народный фронт „За Россию“» прошел в национальном центре «Россия» в Москве 13 июля. Активисты «Волонтеров Подмосковья» из Лобни обеспечивали рассадку и навигацию гостей, а также помогали в решении организационных вопросов.

В мероприятии приняли участие более 1200 человек — волонтеры, ветераны боевых действий и представители бизнеса из всех регионов страны.

Добровольцы из Лобни назвали участие в этом масштабном форуме большой ответственностью и честью. «Мы рады, что смогли помочь в организации и стать частью события, где обсуждаются важные вопросы поддержки военнослужащих и их семей. Такие мероприятия объединяют и дают силы двигаться дальше», — поделились ребята.

Главная цель форума «Все для Победы!» — объединение усилия для поддержки бойцов специальной военной операции и их семей. Президент России Владимир Путин вручил награды охранникам Анатолию Васильченко и Виктору Тараскину, помогавшим студентам общежития в Старобельске, Шамилю Устарбекову, спасавшему людей во время наводнения в Дагестане, а также семье Пожарских из Амурской области, организовавшей волонтерскую группу для помощи бойцам СВО.