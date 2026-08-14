Волонтеры из Лобни помогли организовать финал детского турнира по футболу

Волонтеры из Лобни приняли участие в организации VIII Международного детского турнира по футболу «Кубок Игоря Акинфеева». Финальный день соревнований прошел на «Арене Химки» 12 августа.

С 9 по 12 августа в Химках проходил VIII Международный детский турнир по футболу «Кубок Игоря Акинфеева». В финальный день соревнований «Арена Химки» принимала звезд российского футбола и юных спортсменов со всей страны.

«Представлять свой город на таких площадках — бесценно. Это возможность показать, что Лобня — город неравнодушных и активных людей. Мы рады, что можем внести свой вклад в проведение такого масштабного события, и гордимся, что нас пригласили быть частью команды организаторов. Такие мероприятия объединяют, дарят новые знакомства и заряжают энергией», — отметили лобненцы.

Волонтерское движение в Лобне насчитывает более 1200 участников. Оно зародилось в 2020 году во время пандемии, когда добровольцы доставляли жителям продукты и лекарства. С 2022 года основное направление — поддержка участников СВО и их семей, но волонтеры также активно участвуют в организации и проведении городских и областных мероприятий: спортивных, культурных и патриотических.