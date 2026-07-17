Волонтеры из Лобни передали маскировочные сети бойцам СВО

15 июля в лофте молодежного центра «Шанс» в Лобне состоялась волонтерская акция, в ходе которой активисты и молодые жители города плели маскировочные сети для военнослужащих и писали письма поддержки участникам специальной военной операции. Мероприятие было организовано для оказания практической помощи бойцам на передовой и моральной поддержки защитникам.

В ходе акции участники изготавливали маскировочные сети, используемые для создания укрытий на передовых позициях. Опытные наставники оказывали содействие новичкам в освоении правильной техники плетения, обеспечивая качество готовых изделий. Параллельно каждый желающий мог написать письмо, адресованное военнослужащим, которые получат теплые весточки из дома.

Организаторы отметили: «Спасибо каждому, кто пришел! Вы создаете не просто сеть, вы плетете надежду и защиту. А ваши письма — это доказательство того, что бойцов любят, помнят и ждут обратно». Акция подчеркнула единство жителей города в поддержке защитников Отечества.

Молодежный центр «Шанс» функционирует в Лобне с сентября 2025 года и является площадкой для проведения мастер-классов, лекций, тренингов и волонтерских мероприятий, а также деятельности молодежного медиацентра. На базе центра молодые жители округа реализуют социальные проекты, вносят предложения по благоустройству, участвуют в общественных инициативах и встречах с представителями власти, что способствует формированию активной гражданской позиции и развитию командных навыков.