Волонтеры из Ленинского округа провели праздничную акцию к 8 Марта

Инициатива «Милым дамам» состоялась 7 и 8 марта в общественных пространствах муниципалитета. Четыре добровольца подарили жительницам 30 цветов.

Руководитель местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья» Полина Романовская отметила, что цель акции — выразить уважение и благодарность женщинам за их вклад в жизнь общества. По ее словам, даже небольшой жест способен подарить радость, вдохновение и уверенность, что труд и усилия замечены.

Для многих женщин цветы стали неожиданным, но приятным знаком внимания. Мероприятие направлено на формирование положительного настроения у жительниц разных возрастов.

Волонтеры округа регулярно организуют социальные и праздничные инициативы. Это событие стало частью комплекса мероприятий, призванных создавать атмосферу уважения, внимания и взаимопомощи в регионе.