Волонтеры из Ленинского округа приняли участие в ликвидации разлива мазута в Анапе

Двое волонтеров из Ленинского городского округа отправились в Анапу в составе делегации «Волонтеры Подмосковья», чтобы участвовать в ликвидации последствий разлива мазута на Черном море. На протяжении 10 дней они будут помогать очищать побережье от нефтяных загрязнений и спасать пострадавших птиц.

По данным пресс-службы, добровольцы не только очищают пляжи от мазута, вручную собирая остатки нефтепродуктов и просеивая песок, но и активно участвуют в спасении животных. Это направление работы является приоритетным для команды волонтеров. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ликвидации последствий экологической катастрофы задействованы около пяти тысяч человек и более 600 машин.

Начальник отдела по делам молодежи администрации Ленинского округа Илья Сенчуров отметил, что большое количество людей из округа откликнулись на призыв о помощи. Это достойный пример для молодежи. К сожалению, не все желающие смогли попасть в первую смену, но мы ожидаем их участие во второй и третьей сменах в марте и апреле.

Напомним, что экологическая катастрофа произошла 15 декабря в районе Керченского пролива. В результате шторма потерпели крушение два танкера «Волгонефть», что привело к разливу около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Основную часть загрязнений удалось ликвидировать за три дня, однако работы по очистке побережья и спасению пострадавших животных продолжаются.