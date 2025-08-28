Волонтеры из Ленинского округа поучаствуют в международном конкурсе «Интервидение»

Волонтеры из Ленинского округа прошли обучение для международного конкурса «Интервидение-2025» в молодежном центре «Победа». Девять активистов примут участие в масштабном событии.

В мероприятии приняли участие девять «Волонтеров Подмосковья», успешно прошедших предварительный отбор и собеседование.

«Спасибо вам, что приехали на обучение. Знаю, что дорога для многих была дальней. Уверен, время будет потрачено не зря. Вас ждет интенсивный курс обучения. Именно от вас, от вашей энергии и знаний зависит атмосфера всего конкурса. Как многие знают, волонтер — это человек, создающий атмосферу, душа любого мероприятия, особенно такого масштабного, как международный конкурс», — сказал главный инспектор отдела по работе с добровольцами управления молодежной политики Министерства информации и молодежной политики Московской области Ивана Журавлева.

Волонтеры познакомились друг с другом и организаторами, узнали об истории и концепции конкурса, его ценностях, изучили ключевые компетенции, необходимые для работы на этом событии.

«Это новый опыт для меня. Масштаб конкурса огромен, и я хочу выполнять свои задачи на 100%. Менеджеры все подробно объяснили и показали на примерах из практики. Мы также познакомились с другими участниками. Возможно, в будущем будем работать в одной команде на конкурсе», — поделилась впечатлениями одна из участниц.

В обучении приняли участие волонтеры не только из Москвы и Подмосковья, но и из Тулы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.