Волонтеры из Коломны поучаствовали в поисковой экспедиции «Сталинградский прорыв»

Поисковый отряд «Георгий Победоносец» из Коломны под командованием Ивана Варлыгина и члены отделения Русского географического общества «Робинзоны во Вселенной» вернулись с экспедиции «Сталинградский прорыв 2025» в рамках Вахты памяти. Они работали в Городищенском районе Волгоградской области.

Участники поисковой экспедиции почтили память солдат Красной Армии.

«В годы Великой Отечественной войны наши земляки погибли смертью храбрых на этой волгоградской земле — это были Константин Филиппович Токарев, первый директор школы № 6, Иван Иванович Лаврушин и Николай Васильевич Перов», — рассказал Иван Варлыгин.

Руководитель «Робинзонов» Наталья Якобс подчеркнула значимость поисковых работ. Она отметила, что многие коломенцы увековечены на мемориальных плитах рядом с Вечным огнем.

Добавим, что в этом году в Вахте памяти приняли участие представители более 25 регионов России.