Волонтеры из Химок встретились с публицистом и блогером Дмитрием Пучковым

Активисты Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» из Химок стали участниками третьего сезона флагманского проекта «Мы будущее. Сила смыслов». В Доме Правительства Московской области ребята смогли пообщаться с публицистом Дмитрием Пучковым и задать ему все интересующие вопросы.
Мероприятие объединило представителей молодежных движений, школьников, студентов и волонтеров из разных городов Подмосковья. Перед собравшимися выступил член Общественной палаты РФ Дмитрий Пучков. Более 1000 участников обсудили с ним актуальные вопросы. Разговор охватил широкий круг тем, включая выбор профессии, развитие в различных сферах и значимость качественной литературы.
Отметим, что проект «Мы будущее. Сила смыслов» — это серия паблик-токов с известными общественными деятелями. Ребята общаются со спикерами, представляющими разные сферы — от журналистики и искусства до информационной безопасности и международных отношений. С 2023 года проект реализуется Министерством информации и молодежной политики Московской области.
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