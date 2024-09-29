Волонтеры из Химок приняли участие в озеленении города

Активисты клуба «Любимый сад» организовали встречу с волонтерами на территории Химкинской клинической больницы. Ранее добровольцы уже помогали облагораживать клумбы рядом с медицинским учреждением.

Руководитель клуба «Любимый сад» Татьяна Смирнова обратилась к волонтерам за помощью в приобретении укрывного материала для многолетних растений на зиму.

«Мы регулярно сотрудничаем с клубом „Любимый сад“ и уже реализовали множество успешных проектов по благоустройству Химок. Это важная работа, которая делает наш город более уютным и красивым», — отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Обратиться с инициативой или за помощью можно по адресу: проспект Мельникова, дом № 12. Также по будням с 9:00 до 18:00 работает телефон горячей линии: 8 (916) 683-08-27.

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