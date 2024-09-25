Волонтеры из Химок передали гумпомощь переселенцам из Курской области

Активисты партии «Единая Россия» из Химок передали гуманитарную помощь переселенцам из Курской области. Жители получат продукты, одежду и вещи первой необходимости.

Гуманитарный груз отправили в Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья». Оттуда его направят жителям Курской области.

«Важно объединять усилия и обеспечивать поддержку тем, кто оказался в сложной ситуации. Партийцы и волонтеры активно участвуют в сборе и распределении гуманитарной помощи военнослужащим, мирным жителям прифронтовых территорий и переселенцам», — поделился муниципальный депутат городского округа Химки Александр Васильев.

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