Волонтеры из Химок отправились очищать от мазута побережье в Анапе

Добровольцы Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Химках Анна Тишкина и Анна Прибылова возглавили делегацию активистов, отправившихся в Краснодарский край. Они будут ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации после разлива мазута на берегу Черного моря.

Всего в волонтерскую экспедицию поехали десятки добровольцев со всего Подмосковья. Они разделились на группы.

Для каждой определили свой участок побережья. Волонтерам выдали все необходимые инструменты и спецсредства.

Организовало поездку Министерство информации и молодежной политики Московской области. Добровольцев обеспечили бесплатным питанием и проживанием.

Ранее Анна Тишкина и Анна Прибылова вошли в число лучших активистов Химок. За вклад в развитие движения их наградил депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Отметим, что всего в Химках зарегистрировано более трех тысяч волонтеров.