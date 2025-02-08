Волонтеры из Химок отправились очищать от мазута побережье в Анапе

Добровольцы Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Химках Анна Тишкина и Анна Прибылова возглавили делегацию активистов, отправившихся в Краснодарский край. Они будут ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации после разлива мазута на берегу Черного моря.
Всего в волонтерскую экспедицию поехали десятки добровольцев со всего Подмосковья. Они разделились на группы.
Для каждой определили свой участок побережья. Волонтерам выдали все необходимые инструменты и спецсредства.
Организовало поездку Министерство информации и молодежной политики Московской области. Добровольцев обеспечили бесплатным питанием и проживанием.
Ранее Анна Тишкина и Анна Прибылова вошли в число лучших активистов Химок. За вклад в развитие движения их наградил депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.
Отметим, что всего в Химках зарегистрировано более трех тысяч волонтеров.
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