Волонтеры из Фрязина стали призерами всероссийской премии «Служение»

Команда «Чистые сердцем» из лицея имени Героя Советского Союза Б. Н. Еряшева из Фрязина приняла участие в церемонии награждения победителей муниципальной премии. На ней чествовали активистов, вошедших в топ-50 от Московской области.

Мероприятие прошло в Доме правительства. На нем наградили директора лицея Ирину Коновалову и ее заместителя Наталью Пилипенко.

Проект «Все люди важны», который они представили, стал победителем премии губернатора Московской области Андрея Воробьева и всероссийских конкурсов «Добро.ру», «Мы вместе». Кроме того, он вошел в рейтинг всероссийского конкурса-акселератора «Высота».

Награждение провел исполнительный директор Совета муниципальных образования Московской области Николай Ханин.

«От всей души поздравляем Наталию, Ирину и всю команду волонтеров — учителей, учеников и родителей! Ваш талант, самоотдача и искренняя забота делают наш наукоград добрее и сильнее», — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.