Волонтеры в Электроуглях сплели более 200 маскировочных сетей для СВО с начала года

За девять месяцев волонтеры из Электроуглей сплели более 200 маскировочных сетей. Каждый месяц в зону СВО отправляется около 20 штук.

С декабря прошлого года в стенах храма Святой Троицы в Электроуглях собираются волонтеры, объединенные желанием помочь бойцам специальной военной операции. За это время руками неравнодушных жителей было сплетено более 200 маскировочных сетей. Эта работа требует внимательности, терпения и ловкости рук.

Волонтеры работают на трех станках — специальных стойках-рамках, на которые натягиваются готовые капроновые основы. Размер каждой маскировочной сети — три на шесть метров, на изготовление одной нужно не менее дня кропотливого труда. Каждый месяц вместе с гуманитарным грузом на фронт отправляется машина с 20 маскировочными сетями.

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