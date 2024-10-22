Волонтеры из Дубны приняли участие во всероссийской акции по борьбе с наркотиками

Единая акция по закрашиванию надписей, содержащих информацию о продаже наркотиков, прошла 18 ноября в разных регионах России. К ней присоединились и члены молодежного центра «Инициатива» из Дубны.

Дубненские волонтеры вышли на улицы города и закрасили большое количество надписей, содержащих информацию о распространении наркотиков и психотропных веществ. Целью мероприятия было снижение доступности запрещенных веществ, а также информирование жителей города о проблемах, связанных с употреблением наркотиков.

Важность акции оценил заместитель главы муниципалитета по безопасности Владимир Потапенко. Он рассказал, что направленные на предупреждение распространения наркотиков мероприятия в городе регулярно проводятся совместно с органами внутренних дел.

«Встречи с молодежью и поддержка таких акций играют ключевую роль в формировании здорового общества», — подчеркнул Владимир Потапенко.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».