Волонтеры из Дмитрова стали участниками международного фестиваля Интервидение

Ребята встречали гостей, координировали потоки зрителей, создавали комфортную атмосферу для гостей у красной ковровой дорожки. Они также помогали артистам и организаторам за кулисами. Всего на мероприятии работали 490 волонтеров из 37 уголков России.

«Атмосфера была невероятной: музыка, костюмы, волнение артистов перед выходом на сцену. Но самое сильное воспоминание — это не только блеск софитов, но и звук аплодисментов, доносящийся из зала. В этот момент понимаешь, что ты — часть чего-то большого», — поделилась Валерия Миронюк.

Как отметил организатор фестиваля, Интервидение-25 стало доказательством того, что самые грандиозные события держатся не только на технологиях, но и на людях.

«Наши волонтеры — неравнодушные люди, они всегда в самой гуще событий. Вот и на Интервидении ребята не просто помогали организаторам, создавая комфортную атмосферу, но и от души делились своим теплом, которое гости фестиваля с благодарностью унесли с собой. Мы гордимся нашей молодежью!» — сказал врип главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.