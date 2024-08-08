Волонтеры из Дмитрова совершили автопробег на ретроавто до Ржева

Фото: Комплексный молодежный центр "Сфера"

Активисты «Боевого братства» из Дмитрова поучаствовали в автопробеге. На ретроавтомобилях они проехали 300 километров до Ржева.

Предложил провести пробег руководитель «Волонтерской роты» Москвы и Московской области Максим Шадский. Организовал мероприятие представитель Дмитровского «Боевого Братства» Александр Светличный.

Участники автопробега посетили Ржевский мемориальный комплекс. Его создали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Памятник посвящен памяти советских солдат, павших подо Ржевом в 1942–1943 годах во время Великой Отечественной войны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Застрявшие в Анапе. Почему отдыхающие не могут покинуть курорт

Нарушили все табу. Кто приказал Зеленскому атаковать Курскую область

Война и мир Евгения Поддубного

С кем поведешься. О заразности украинского карго-культа

ЦБ увидел признаки замедления роста экономики. Почему это произошло?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте