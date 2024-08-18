Волонтеры из Дмитрова собрали гумпомощь для Курской и Белгородской областей

Для граничащих с Украиной Курской и Белгородской областей добровольцы Дмитровского городского округа собирают гуманитарный груз. Всего в Дмитрове работает два пункта приема помощи.

Жители Дмитровского округа передают гуманитарную помощь для Курской и Белгородской областей. Горожане приносят в пункты приема медикаменты, средства личной гигиены, товары первой необходимости, продукты питания, детские вещи.

«Добро и сострадание всегда были присущи жителям нашего округа. С самого начала спецоперации они стараются выполнять все просьбы наших земляков — воинов СВО, собирают все необходимое для них», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

В рамках акции «Доброе дело. Нашим школьникам», которая проходит с 16 по 22 августа, организовали сбор школьных принадлежностей для детей из Курской и Белгородской областей. Жители отправляют шариковые ручки, простые и цветные карандаши, дневники, пеналы, тетради в клетку и линейку, точилки, линейки, ластики, цветную бумагу, обложки для тетрадей и учебников, подставки для книг, альбомы и кисти для рисования, гуашь и акварель, рюкзаки и другое.

Два пункта приема гуманитарной помощи открыли в Дмитрове: на улице Махалина, дом № 40 в Комплексном молодежном центре «Сфера» и на улице Большевистской, дом № 20 в молодежном центре «Квартал». Часы работы пункта на улице Махалина: с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00 и в пятницу с 10:00 до 16:00. Пункт сбора на улице Большевистской открыт с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 и в субботу с 10:00 до 16:00.

Все товары, вещи, медикаменты, продукты питания отправляют в региональный распределительный центр акции «Доброе дело» в Балашихе. А оттуда централизованно доставляют пострадавшим регионам.

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