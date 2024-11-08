Волонтеры из Дмитрова собрали более 100 кг пластика

В Дмитрове завершился очередной сбор пластиковых крышек в рамках экологического проекта «Сдавайся!». Волонтеры собрали десять мешков, что составило более 100 килограммов пластика.

В этот раз волонтеры забрали крышки из контейнера «Сердце» — специального пункта для сбора пластиковых отходов. Этот контейнер уже успел стать важным элементом в рамках работы по улучшению экологии города. Местные жители активно участвуют в проекте, сдавая крышки и помогая сохранить природу.

Как отмечает заместитель главы Дмитровского городского округа Оксана Котова, рост осознанного отношения граждан к сортировке мусора и переработке отходов вселяет надежду на будущее.

«Благодарим всех за неравнодушие и помощь в создании чистого и экологически безопасного города. Все вместе мы можем изменить ситуацию», — подчеркнула Оксана Котова.

На данный момент из контейнера на площади отправлено на переработку более трех тонн пластика.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».