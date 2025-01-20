Волонтеры из Дмитрова приступили к очистке от мазута берега в Анапе

В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря участвует группа из 18 человек. В нее вошли студенты Дмитровского техникума, добровольцы из центра «Помощь», военно-патриотического объединения «Юный разведчик» и Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

На минувшей неделе волонтеры прибыли в Анапу и присоединились к объединенному штабу взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, где проводят мониторинг ситуации и оказывают помощь в устранении последствий ЧС. Добровольцы из Дмитровского округа в штабе ВСКС получили средства индивидуальной защиты и экипировку, после чего приступили к работе по очистке береговой линии в районе Анапы.

«Ребята своим примером показывают, что забота об окружающей среде — это дело каждого из нас», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

С 19 декабря 2024 года добровольцы очистили более 6298 квадратных метров берега, собрали 11 912 мешков загрязненного грунта и песка. Были спасены 102 птицы и щенок.