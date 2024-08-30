Волонтеры из Дмитрова помогли приобрести кресло-коляску для госпиталя в зоне СВО

Боец специальной военной операции обратился в отделение партии «Единая Россия» в Дмитрове с просьбой приобрести кресло-коляску и раскладушки для полевого госпиталя. Депутат Московской областной Думы Марина Шевченко и волонтеры из Яхромской школы № 1 приобрели необходимое.

Депутат Мособлдумы Марина Шевченко и депутат фракции «Единой России» Александра Нечай встретились с бойцом и его семьей. Он рассказал народным избранницам про новости с фронта и про то, что сын поступил в кадетское училище.

«Рада, что удалось оперативно исполнить запрос бойца, пообщаться с семьей и пожелать скорейшего возвращения с победой. Мы с партийцами делаем все возможное, чтобы обеспечить для наших защитников и их семей надежный тыл. Уверена, что наши ребята на передовой преодолеют все трудности и выполнят поставленные задачи», — отметила Марина Шевченко.

Помочь фронту может каждый желающий. Пункт прием работает в местном отделении партии «Единая Россия» в доме № 4 на улице Лиры Никольской в Дмитрове по будням с 9:00 до 18:00.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».