Волонтеры из Дмитрова отправились на очистку Керченского пролива от мазута

Добровольцы из Дмитровского округа принимают активное участие в ликвидации последствий разлива нефти. Экологическая катастрофа произошла в декабре прошлого года.

Корпуса двух российских танкеров при шторме разломились, и в воду попал мазут. Загрязнение затронуло не только поверхность моря, но и пляжи, что представляет опасность для животных. Волонтеры помогают справиться с последствиями разлива нефти. Они работают в тесном сотрудничестве с экологическими организациями и местными властями, чтобы восстановить экосистему региона.

Добровольцы просеивают песок с помощью сеток и лопат, чтобы отделить его от мазута. Потом песок упаковывают в специальные мешки, который затем будут утилизированы или отправятся на переработку.

Руководитель муниципалитета Иван Курданин отметил важность участия волонтеров в различных инициативах, направленных на защиту окружающей среды. «Добровольцы своим примером показывают, как важно объединять усилия ради сохранения природы и здоровья нашей планеты», — сказал глава Дмитрова.