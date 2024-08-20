Волонтеры из Дмитрова нарисовали триколоры на окнах ко Дню государственного флага
Волонтеры из Дмитрова поддержали акцию ко Дню государственного флага
Активисты сообщества «Волонтеры Подмосковья» нарисовали на окнах флаги России. Так они начали подготовку ко Дню государственного флага.
Праздник, посвященный российскому триколору, отметят 22 августа. Акцию в Дмитрове провели на базе молодежных центров «квАРТал» и «Родники». Волонтеры изобразили на окнах флаги своей страны.
К акции может присоединиться каждый житель округа. Для этого нужно оформить окна квартир, домов, учреждений с помощью рисунков, картинок, надписей, посвященных флагу России.
Отметим, что именно 22 августа 1991 года на здании Верховного Совета РСФСР появился российский триколор — в ознаменование провала попытки государственного переворота. Три года спустя первый президент страны Борис Ельцин объявил эту дату государственным праздником.
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