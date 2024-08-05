Волонтеры Богородского округа собрали помощь для семейного центра в Кинешме

Более 3,5 тонны гуманитарной помощи собрали в Богородском округе для Центра поддержки семьи, материнства и детства в городе Кинешма. Волонтеры отправили в Ивановскую область одежду, обувь, игрушки, книги и многое другое.

Благотворительная акция «Из рук в руки — Богородск — Кинешма» прошла в начале августа. Волонтеры клуба многодетных «Большая семья» отправили 3,5 тонны гумпомощи в Кинешму. Груз передали местному центру поддержки семьи, материнства и детства.

«Отправляя все это нашим друзьям в Центр поддержки семьи, материнства и детства, мы уверены, что каждое сердце, которое будет тронуто нашей заботой, станет еще одним шагом к созданию сильного и сплоченного общества. Дружим городами и вместе делаем мир чуть лучше», — отметили организаторы акции.