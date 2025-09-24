Волонтеры из Богородского округа приняли участие в Интервидении

Активистов из Богородского округа поблагодарили за отличную работу и помощь в проведении Международного музыкального конкурса Интервидение-2025. Торжественная церемония награждения прошла в медиацентре Сколково.

Ребятам вручили благодарственные письма и набор памятных сувениров, которые будут напоминать им об этом важном событии.

Организацией конкурса занимались 15 волонтеров и менеджеров из Богородского округа. Каждый из них прошел отбор, на некоторых направлениях, в том числе, требовалось знание языков. Наши ребята сопровождали иностранные делегации, работали с вип-гостями и помогали на площадках конкурса. Активисты из Богородского округа также занимались набором в волонтерский корпус Интервидения, помогали и обеспечивали его работу с 10 по 23 сентября.

Каждый день приносил множество задач, и ребята, не переставая, делились своей энергией и энтузиазмом. Вернулись они с Интервидения полные впечатлений и с багажом бесценного опыта.