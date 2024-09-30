Волонтеры из Богородского округа поучаствовали в местном форуме активистов

Активисты из Богородского округа приняли участие в Окружном форуме для руководителей добровольческих организаций и молодежных центров Подмосковья, который состоялся в Мытищах. В стенах молодежного центра «Импульс» собрались более 150 представителей из 60 муниципалитетов.

Форум, проведенный при поддержке Министерства информации и молодежной политики Подмосковья, стал площадкой для обсуждения планов развития добровольчества на следующий год. Представители сектора по развитию добровольческой деятельности МКУ «ЦОУ ОМС Богородского городского округа» и Молодежного центра «Юность» активно участвовали в образовательной программе и стратегической сессии, где разрабатывали концепции развития волонтерского движения региона.

Одним из ключевых моментов форума стал семинар «Организация мероприятия: как управлять 1000 и 1 процессом и получить крутой результат?», который провела Елена Черненко, программный директор Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Она поделилась технологиями и особенностями организации добровольческих мероприятий.

Также участники обсудили, как вдохновлять других на участие в волонтерских проектах вместе с шеф-редактором Добро.Медиа Евгением Абрамкиным. Форум оказался важным и полезным событием, участники выразили надежду на продолжение совместной работы и обмена опытом в будущем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».