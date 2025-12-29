Волонтеры из Богородского округа подвели итоги акции «Подари мечту»

Волонтеры и сотрудники Центра поддержки инициатив раздали подарки и поздравили 786 ребят, проживающих или проходящих реабилитацию в детских социальных учреждениях. В этом году удалось охватить 19 учреждений в шести регионах России.

С каждым годом растет число благотворителей и желающих поделиться теплом и радостью с другими. В этом году в подготовке подарков принимали участие неравнодушные жители Богородского округа и города Электросталь, Павловского Посада, Москвы, представители бизнес-сообщества и целые предприятия. Особые слова благодарности выразили педагогам и школьникам муниципалитета. Благодаря их отзывчивости в каждом социально-реабилитационном учреждении теперь есть огромный запас материалов для творчества — удалось собрать и передать более 70 «Коробок доброты».

Также ребята из Псковской, Вологодской, Ивановской, Костромской и Владимирской областей поблагодарили участников проекта «Активное долголетие». Долголеты принимают участие в акции много лет, вяжут теплые уютные вещи. Заботливыми руками женщин созданы носочки и варежки. 4500 километров пути преодолели волонтеры и сотрудники центра, чтобы доставить подарки.