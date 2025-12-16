Волонтеры из Богородского округа передали подарки детдомовцам

13 декабря стартовали поздравления детей в рамках благотворительной акции «Подари мечту». Первыми получили подарки воспитанники Егорьевского детского дома, к которым приехали волонтеры из команды «Вверх».

Помимо персональных подарков, всем воспитанникам передали сладкие лакомства, а для детского дома гости привезли мебель.

В Богородском округе уже стало доброй традицией проводить такую акцию накануне Нового года. Организатором является Центр поддержки инициатив.

В этом году в акции участвуют 784 ребенка из 19 детских домов и социальных приютов в разных областях России, в том числе — Вологодской, Псковской, Ивановской, Владимирской и Московской областей.

Уже на протяжении 11 лет в роли дарителей выступают все желающие — от студентов до депутатов, люди разного возраста, как индивидуально, так и целыми коллективами. Обычные жители округа, представители бизнес-сообщества, предприниматели, меценаты выбирают детские рисунки и накануне Нового года дарят авторам загаданные подарки.