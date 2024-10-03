Волонтеры из Богородского округа отправят открытки в Дом престарелых

В рамках программы «Внуки по переписке» волонтеры из Богородского городского округа передадут открытки с поздравлениями для пожилых людей. В акции приняли участие студенты ногинского колледжа.

Учащиеся ногинского колледжа нарисовали рисунки и написали поздравления. Созданные своими руками открытки передадут сотрудникам фонда «Весна в окошке» в Балашихе и отправят по почте в город Бийск Алтайского края в дом престарелых.

Благодаря акции «Внуки по переписке» одинокие люди по всей России могут получить от добровольцев послания: письма и открытки. Волонтерская программа укрепляет связь между разными поколениями и напоминает о важности заботы и уважения к людям старшего поколения. Более 5000 пожилых людей уже получили такие письма.

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