Волонтеры из Балашихи убрали более 500 мешков мусора с улиц города

Фото: Молодежный центр «Новый Свет»

Активисты экологического лагеря работают на базе Молодежного центра «Новый Свет». Всего за одну уборку они собрали 558 мешков мусора с главных улиц Балашихи.

Волонтеры убрали адреса: микрорайон Авиаторов, улица Третьяка, лесопарковая зона вдоль улицы Зеленая, Маяковского, 10, лесопарковая зона вдоль улицы 40 лет Победы, Аллея Памяти, лесопарковая зона у озера Бабошка, территория Горенского лесопарка, Московский бульвар, 4, территория усадьбы Пехра-Яковлевского, улица Солнечная, территория стадиона «Ольгино», памятник в Сквере Ветеранов, территория Университета Вернадского.

Помимо улиц активисты навели порядок в библиотеке корпуса ИКМИТУ и в помещениях молодежного центра.

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