Волонтеры из Балашихи сделали партию маскировочных нашлемников для бойцов СВО

Два с половиной года волонтеры из Балашихи активно поддерживают российских военнослужащих в зоне СВО. Жительницы микрорайона Салтыковка Татьяна Марин и ее дочь Елена завершили изготовление шести маскировочных нашлемников, которые вскоре передут адресату с гуманитарным грузом.

Работа волонтеров организована вокруг «Фонда поддержки ветеранов ВОВ и ветеранов трудового фронта „Защита“». Татьяна Марин уже передала пять маскировочных сетей размером три на шесть метров. Теперь совместно с председателем правления Сергеем Чураковым ей удалось завершить проект по изготовлению нашлемников.

«Хочу выразить слова благодарности жительнице микрорайона 1 Мая Тамаре Баранюк, которая передала спрессованный поролон, благодаря чему мы запускаем изготовление госпитальных противопролежневых подушек косточек», — отметила исполнительный директор фонда Ирина Митюрина.

Напомним, что в Балашихе действуют три пункта сбора гуманитарной помощи. Они расположены в Общественной палате на проспекте Ленина, в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице и на Октябрьской улице в микрорайоне Железнодорожный. Эти пункты играют ключевую роль в обеспечении поддержки для военнослужащих и их семей.

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