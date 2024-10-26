Волонтеры из Балашихи сделали антидроновые шторы для бойцов СВО

Новые разработки для участников СВО сделали жительницы микрорайона Салтыковка Татьяна Марин и ее дочь Елена. Активисты отправляют гуманитарную помощь на постоянной основе. На этот раз рукодельницы создали необычные «шторы» и «браслеты выживания».

Кроме сбора вещей первой необходимости, жительницы Балашихи активно участвуют в плетении маскировочных сетей на домашнем станке. В неделю активистки плетут по две масксети. Необычные «шторы» волонтеры изготовили из недорогой плетеной веревки неярких цветов. Такое приспособление может остановить летящий беспилотник. Для разработки «браслетов выживания» волонтеры использовали паракорд — материал, который выдерживает давление до 250 килограммов. Также для бойцов на базе фонда «Защита» участники клуба «Активное долголетие» вяжут нашлемники, носки и изготавливают окопные свечи.

«Все, что сделано руками наших женщин или закуплено ими, войдет в общую очередную партию гуманитарного груза для бойцов СВО», — рассказала исполнительный директор фонда «Защита» Ирина Митюрина.

Два первых комплекта штор и 22 браслета отправят из Балашихи уже на следующей недели вместе с другим грузом. В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — на проспекте Ленина, 7/1, на Парковой улице, 7, и на улице Октябрьской, 11, в микрорайоне Железнодорожный.

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