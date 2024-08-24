Волонтеры из Балашихи пополнят полевую библиотеку бойцов СВО новыми книгами

Благодаря благотворительной акции Министерства обороны России волонтеры и коллектив Дома офицеров городского округа Балашиха собирают для участников СВО художественную литературу. Военно-полевая библиотека насчитывает уже более 1000 экземпляров.

Для участвующих в специальной военной операции воинских частей добровольцы Балашихи подарят книги.

«Военно-полевые библиотеки были всегда. Во времена Советского Союза, в период Великой Отечественной войны. Это очень важная помощь для поддержания морально-психологического состояния военнослужащих», — сказал руководитель дома офицеров «Северный» Дмитрий Аникин.

Принести можно любые книги, кроме признанных нежелательными в Российской Федерации произведений авторов — иноагентов, детской, технической, справочной и учебной литературы, а также морально устаревших и ветхих.

Сбор организован до 30 августа по адресу: город Балашиха, микрорайон Северный, дом № 9. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (977) 404-08-08.

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