Волонтеры из Балашихи отправили около 200 килограммов гумпомощи бойцам СВО

Очередную партию гуманитарной помощи собрали для российских участников СВО в Балашихе. Груз расфасовали в региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья».

Отправлять гумпомощь помогал активистам боец СВО с позывным Красавчик, который сейчас находится в отпуске. Ранее он сообщил главе городского округа Балашиха Сергею Юрову на личном приеме, в какой помощи нуждаются в зоне спецоперации.

Председатель Общественной палаты округа и глава центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова рассказала, что бойцам очень нужны маскировочные сети. Их плетут волонтеры группы «Сетевые пчелки Балашихи». На прошлой неделе в зону СВО отправили около 40 сетей, а за все время проведения спецоперации активисты сплели и передали более 1800 штук.

Кроме того, в состав гуманитарного груза вошли средства гигиены, спальные мешки и продукты с длительным сроком хранения.

Балашиха регулярно помогает участникам СВО, мирным жителям Донбасса и прифронтовых районов. В городе открыты три постоянных пункта сбора гумпомощи.

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