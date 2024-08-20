Волонтеры из Балашихи изготовили окопные свечи для бойцов СВО

Проект «Выбирай СВОе» занимается организацией гуманитарной помощи для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Координатор Сергей Чураков, депутат горсовета Марина Жирова, председатель общественного совета Ирина Митюрина, член совета Кирилл Муравьев и участницы клуба «Активное долголетие» продолжают реализовывать инициативу «Светоч для героя», направленную на изготовление блиндажных свечей для военнослужащих.

Окопные свечи — это простое, но эффективное устройство, обеспечивающее тепло на 5-8 часов и позволяющее разогревать еду в металлической таре. Эти свечи изготавливаются из железной банки, заполненной пищевым парафином.

«Изготовление окопных свечей — это малая толика в большом общем деле, но делается она от чистого сердца каждого человека. Свечи, сделанные руками наших волонтеров, могут стать настоящим спасением для бойцов, обеспечивая им тепло и возможность приготовить горячую пищу в суровых полевых условиях», — подчеркнул Сергей Чураков.

Совместно с Фондом поддержки ветеранов ВОВ и ветеранов трудового фронта «Защита», общественные организации, жители различных микрорайонов Балашихи и группа бизнесменов активно помогают участникам СВО, закупая специальное оборудование, обмундирование, стройматериалы, мужское нижнее бельё, влажные полотенца и парафин для окопных свечей.

Эта инициатива подчеркивает сплоченность и поддержку местного сообщества в трудные времена.

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