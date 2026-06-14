Волонтеры и жители Химок стали участниками экологической акции

На набережной канала имени Москвы 10 июня прошел масштабный субботник. Участники очистили пешеходные зоны и прибрежную полосу от опавшей листвы и мусора, а вместе с добровольцами трудился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Субботник провели в рамках федерального проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия». Валентин Герасимов отметил, что Химки по праву считаются одним из лидеров Подмосковья по количеству экологических акций, и это стало возможным благодаря неравнодушным горожанам, которым небезразлично, где они живут и в какой среде будут расти их дети.

В округе выстроена комплексная система ответственного обращения с отходами. Особое внимание уделяется раздельному сбору мусора. Для удобства жителей работает площадка «Мегабак», куда можно бесплатно сдать старую мебель, бытовую технику, строительный мусор, шины и текстиль. Каждая придомовая контейнерная площадка оснащена синими баками для «сухого» мусора — пластика, металла, бумаги. В школах и административных зданиях установлены современные фандоматы для приема алюминиевых банок и пластиковых бутылок.

Муниципальный депутат Инна Монастырская подчеркнула, что площадка «Мегабак» — удобное современное решение, позволяющее не захламлять жилье крупногабаритным мусором и не оставлять его на обычных контейнерных площадках.

В Химках регулярно проводятся экологические марафоны, высадки деревьев, акции по сбору вторсырья и образовательные лекции для молодежи.