Волонтеры и ветераны Подмосковья приняли участие в акции «Электропоезд Победы»

Ежегодная патриотическая акция от «Единой России» «Электропоезд Победы» вновь прошла в Подмосковье. Ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы и волонтеры стартовали от станции МЦД Железнодорожная и все вместе отправились на Белорусский вокзал в Москве.

«Электропоезд Победы» объединил несколько поколений. В акции приняли участие как ветераны Великой Отечественной войны, так и участники СВО.

«Акция зародилась после того, как под руководством президента была открыта новая ветка МЦД, которая соединила Балашиху с центром Москвы. Акция родилась по инициативе местного отделения „Единой России“ и была поддержана РЖД», — сказал глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров.

В дороге ветераны делились воспоминаниями. Сотрудники музея РЖД рассказывали о работе железной дороги в годы войны.

«Мы стараемся эту память охранять. Мы ходим по школам. Проводим уроки мужества», — сказала жительница блокадного Ленинграда Людмила Птах.

После того, как поезд прибыл на Белорусский вокзал, участники акции почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.