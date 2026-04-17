Волонтеры и молодогвардейцы провели уборку леса в Раменском округе

На территории района «Холодово» в Раменском округе прошел ежегодный субботник. В нем приняли участие неравнодушные жители, волонтеры и молодогвардейцы.

Ребята почистили дороги от опавших листьев и мусора. Несмотря на дождливую погоду, к уборке присоединились около пятидесяти человек из образовательных учреждений Раменского округа. Поддержку оказали «Волонтеры Подмосковья» и молодогвардейцы «Единой России».

«Это достойный пример для подражания — выйти и абсолютно безвозмездно, с энтузиазмом сделать город чище. Я хотел бы призвать всех жителей округа присоединиться к нашим субботникам, мы их всегда анонсируем заранее. Нет ничего лучше, чем провести время на свежем воздухе и помочь Раменскому округу стать чище», — отметил заместитель директора Раменского молодежного центра Александр Волчан.

Участники акции собрали несколько десятков мешков мусора. Лес преобразился. Следующий этап — общеобластной субботник, который пройдет 25 апреля.