Волонтеры Химок передали гуманитарный груз в собачий приют

Активисты совместно с депутатом городского округа Химки Юлией Мамай собрали для собак предметы первой необходимости. Посылка содержала более 50 килограммов гречневой крупы, поводки для животных и пледы.

Гуманитарный груз передали в большой Машкинский приют для собак.

«Последние несколько лет мы с активистами регулярно ездим к собакам, привозим необходимые вещи и корма. Мы пообщались с его сотрудниками и выяснили, какая помощь еще нужна. Сюда можно приходить в качестве волонтеров, гулять и ухаживать за четвероногими», — отметила депутат Юлия Мамай.

Активисты из Химок приюты поддерживают на регулярной основе. Они организовывают сборы предметов первой необходимости, а также рассказывают о важной миссии подрастающему поколению. Помимо этого, волонтеры активны в социальной жизни округа. Ребята проводят тематические уроки, мастер-классы и кинопоказы.

Отметим, что в большом Машкинском приюте живут более 500 собак разных пород.