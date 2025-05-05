Волонтеры доставят горячее питание аварийным бригадам в Солнечногорске

Администрация Солнечногорска продолжает снабжать горячим питанием и водой специалистов, которые устраняют последствия урагана. Аварийные бригады работают в усиленном режиме: восстанавливают подачу электричества, опиливают и убирают поваленные деревья.

К доставке провизии присоединились добровольцы, в числе которых активисты «Движения первых», «Волонтеры Подмосковья», молодежные центры. Порядка 15 человек развозят еду по разным точкам и направлениям. В наборы входят первое и второе блюда, хлебобулочные изделия, вода.

«Люди трудятся сутками, без перерыва, чтобы у наших жителей был свет. Мы делаем все, чтобы их поддержать. Большое спасибо работникам, а также волонтерам, которые откликнулись и помогают решать нашу общую задачу, — вернуть комфорт в каждый дом», — сказал глава городского округа Константин Михальков.

По словам главы Солнечногорска, в округе практически завершено восстановление высоковольтных сетей и продолжается подключение электричества к улицам, домам и садовым товариществам. Аварийные бригады работают в усиленном режиме с вечера 1 мая. В условиях повышенной нагрузки все сотрудники прервали выходные и вышли на службу.

«Работаем каждый день в усиленном режиме. Это тяжелый физический труд. Работаем на благо населения. Очень приятно, что волонтеры помогают нам лучше делать свое дело», — поделился спасатель «Поисково-спасательного поста 267-й пожарно-спасательной части» Владимир Кирюшин.

Обеспечивать специалистов бесплатным горячим питанием будут до полного устранения всех последствий циклона.

Кроме того, волонтеры округа доставляют воду жителям населенных пунктов, пострадавших от стихии. Информацию о потребностях граждан собирают кураторы. Первоочередное внимание уделяется пожилым людям и многодетным семьям.

Жители Солнечногорска могут сообщить об обрыве проводов или упавших деревьях по телефону горячей линии округа: 8 (800) 201-67-47, а также по номеру 112.