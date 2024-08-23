Волонтеры провели субботник на берегу канала имени Москвы в Дмитрове

Субботник прошел на берегу канала имени Москвы в Дмитрове. Участие в экологической акции приняли «Волонтеры Подмосковья».

В течение нескольких часов ребята собрали мусор: пластиковые бутылки, пакеты, стекло и то, что оставили на берегу отдыхающие.

Напомним, в Дмитровском округе активисты молодежного центра «Сфера» реализуют трудовую кампанию «Лето добрых дел». Подростки выполняют простую работу по благоустройству округа и зарабатывают деньги. Например, убираются на детских и спортивных площадках, около мемориалов, в скверах и парках, поливают клумбы и подметают тротуары.

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