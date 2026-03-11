Волонтеры Дмитрова поздравили с 8 Марта сотрудниц скорой помощи

Активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья» поздравили женский коллектив Дмитровской станции скорой медицинской помощи с 8 Марта. Акцию провели совместно с помощником заместителя председателя Московской областной думы Владиславом Аникушиным и администрацией Дмитровского муниципального округа.

Эти сильные и чуткие женщины круглосуточно стоят на страже здоровья, первыми приходят на помощь и ежедневно спасают жизни людей. В адрес медицинских работников прозвучали теплые слова благодарности и искренние пожелания. Волонтеры подарили женщинам цветы, чтобы выразить признательность за их самоотверженный труд.

Другой не менее важный и прекрасный женский коллектив Дмитровского округа тоже не оставили без внимания. Поздравления принимали участницы Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

За плечами этих удивительных женщин — годы самоотверженного труда, преданности делу и служения людям. Волонтеры выразили им искреннюю признательность и пожелали здоровья, благополучия и весеннего настроения.