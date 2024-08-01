Волонтеры деревни Синичино создали маскировочные нашлемники для бойцов СВО

Жители поселка Синичино Можайского округа отправили в зону специальной военной операции очередную посылку. В нее вошли 10 маскировочных нашлемников ручной работы, а также подушки, повязки и балаклавы.

Руководитель кружка по рукоделию Синичинского Дома культуры Елена Чернега за 14 дней сшила и связала целый мешок полезных вещей для бойцов СВО. В посылку, отправленную в Валуйки этим летом, вошли эксклюзивные маскировочные нашлемники, удобные подушечки с наволочками для спальных мешков, нарукавные повязки «свой — чужой», вязаные талисманы.

В создании изделии участвовали и воспитанники кружка, в котором преподает Елена.

«Я с детства умею шить и вязать. В интернете нашла сайт Всероссийского волонтерского движения „Шьем для наших“ с рекомендациями, как правильно шить толстовки, снуды, балаклавы, шапки, термобелье. В прошлом году я откликнулась на приглашение поработать на кухне, где вместе с другими волонтерами готовила плов, борщ, салаты, шашлыки, выпечку и многое другое для наших воинов, приезжающих за домашней пищей прямо с передовой», — поделилась жительница поселка Синичино Елена Чернега.

Отметим, что совместно с ребятами Елена уже не в первый раз отправляет подобные посылки в зону спецоперации.

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