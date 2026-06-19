Волонтеры Богородского округа приняли участие в стратегической сессии

Деловая игра «Стратегическая сессия: Наша Безопасность» прошла в " Добро.Центр» города Электросталь. Волонтеры Богородского округа, совместно с активистами «Волонтеров Подмосковья» приняли участие в этом мероприятии.

Встреча была посвящена вопросам антитеррористической безопасности, противодействия экстремизму и формированию навыков безопасного поведения в современной среде.

В ходе игры участники разобрали актуальные сценарии угроз, обсудили алгоритмы действий в нештатных ситуациях и способы профилактики деструктивных явлений среди молодежи. Волонтеры узнали о признаках вовлечения в противоправную деятельность, о роли информационной гигиены и о том, как каждый человек может внести вклад в безопасность своего города.

Особое внимание уделили работе с населением: как распознать потенциальную опасность, куда обращаться в случае подозрительных ситуаций и как правильно информировать окружающих. Участники отметили, что совместные межмуниципальные мероприятия позволяют обмениваться опытом, вырабатывать единые подходы и усиливать профилактическую работу на местах.

Мероприятие прошло в формате открытого диалога. В планах — продолжение подобных встреч и совместных проектов с коллегами из соседнего муниципалитета.