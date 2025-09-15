Волонтеры Богородского округа посмотрели премьеру в Ногинском кинотеатре

Вечер, посвященный чествованию лучших активистов волонтерского движения, состоялся в Ногинске. В кинотеатре «Рассвет» организовали премьерный показ нового фильма, чтобы отметить вклад общественников в жизнь муниципалитета.

Мероприятие собрало самых активных волонтеров, которые без усталости трудятся на благо своего округа. Дирекция кинотеатра выразила благодарность за их самоотверженный труд, а администрация муниципалитета подчеркнула важность поддержки молодежных инициатив. «Такое внимание к волонтерам вдохновляет их на новые свершения и укрепляет связи внутри сообщества», — отметили представители администрации.

Сотрудничество бизнеса и волонтеров стало ярким примером того, как разные социальные группы могут объединяться ради общей цели. Кинотеатр «Рассвет» вновь продемонстрировал свою приверженность социальной ответственности и активное участие в жизни округа.

Волонтеры, присутствующие на показе, отметили, что такие мероприятия не только позволяют расслабиться, но и способствуют сплочению команды. Участники получили возможность обменяться опытом и укрепить дружеские связи, что, безусловно, поддерживает их мотивацию к дальнейшей работе.