Волонтеры из Богородского округа передали гуманитарную помощь в военный госпиталь

Волонтеры из Богородского округа передали необходимую помощь в филиал № 3 госпиталя имени Бурденко, который находится в Дуброве. Вместе с ними лечебное учреждение посетил первый заместитель главы муниципалитета Алексей Щаулин.

Администрация, совет депутатов, волонтерский корпус Богородского округа находятся в тесном контакте с филиалом № 3 госпиталя имени Бурденко, расположенным в поселке Дуброво. Регулярно стараются оказывать бойцам необходимую помощь, которая требуется для полноценного выздоровления, восстановления и комфортного пребывания.

В этот раз представители Богородского округа привезли в филиал Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко телевизоры, воду, аптечки, гостинцы. Алексей Щаулин передал помощь врачам и пациентам лечебного учреждения, а также встретился с участником СВО Константином Васильевым. Он получил ранение при выполнении боевой задачи. Сейчас проходит реабилитацию, скоро Константину поставят протез ноги. Алексей Щаулин обещал поддержку и помощь военнослужащему и его семье.

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